Juventus, Arthur si presenta: “Conoscevo già Pirlo, ho un sogno nel cassetto. Serie A? Dico la mia” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Juventus ha rinunciato a Miralem Pjanic per puntare sulle doti tecnico-tattiche di Arthur.Il centrocampista brasiliano vestirà la maglia bianconera dopo la sua esperienza vissuta con quella del Barcellona, una trattativa che ha avuto dei piccoli problemi dovuti proprio all'incertezza del regista sudamericano. La competitività della squadra guidata da Andrea Pirlo ha chiaramente convinto Arthur che nel primo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa."Una delle motivazioni principali è stata la possibilità di lottare per la Champions League, il progetto Juve è estremamente ambizioso e la Champions è una priorità, sarebbe incredibile poter aggiungere questo titolo alla mia bacheca. Ho avuto alcuni infortuni che mi hanno bloccato. Ora sto bene mentalmente e ... Leggi su mediagol

juventusfc : Inizia la presentazione di @arthurhromelo! LIVE sulla sezione @JuventusTV : - juventusfc : Il numero di @arthurhromelo? ?? La presentazione del nostro centrocampista termina qui. Ma la giornata continua...… - JuventusTV : Tra dieci minuti comincia la presentazione di @arthurhromelo che risponderà alle domande dei giornalisti invitati a… - 1SquadraDiCalci : #Arthur sembrava un bambino a #Disneyland tutta la conferenza a dire quanto fosse felice e grato per essere arrivat… - JuvMania : #Arthur a spasso tra la gloriosa storia della #Juventus! ?????? -