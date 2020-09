Juve, Suarez si avvicina: lo scoglio è il Barcellona (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Juve è pronta a sparare, al suo fianco però ha bisogno di un Pistolero. Ha un nome e un cognome: Luis Suarez. Ha messo nel mirino le porte di tutta Europa, è considerato uno dei migliori. La Juve ha raggiunto un principio d’accordo con il suo entourage. Il club bianconero è alla ricerca di un attaccante, nella lista l’uruguaiano svetta in prima linea. Dietro tutti gli altri: Dzeko è un altro dei nomi caldi. L’attaccante blaugrana è però il preferito di Pirlo e Agnelli. Per ovvi motivi: è uno degli attaccanti più forti in circolazione, per anni ha formato con Messi la coppia d’oro del calcio europeo. E’ in rottura col club spagnolo proprio per la vicenda legata al numero 10 argentino, uno dei suoi migliori ... Leggi su italiasera

