Juve, brutte notizie: Bernardeschi ha una lesione di medio grado al retto femorale. Out 15 giorni (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Juventus perde Federico Bernardeschi per quindici giorni. Lasciato il ritiro della Nazionale di Coverciano a seguito di un infortunio, il centrocampista si è sottoposto oggi, presso il JMedical di Torino, ad accertamenti radiologici. L’esito degli esami ha evidenziato una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra. Foto: Twitter ufficiale Juventus. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

