Juve, Bernardeschi lascia il ritiro della Nazionale per infortunio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Federico Bernardeschi ha lasciato il ritiro della Nazionale per un infortunio, questo il comunicato della Juventus: "Bernardeschi a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il JMedical ad a ... Leggi su tuttonapoli

FBiasin : Risentimento muscolare per #Bernardeschi, lascia il ritiro della nazionale. È possibile che dopo le indiscrezioni… - juventusfc : Le condizioni di @fbernardeschi : - forumJuventus : TS: 'Saranno 6 i giocatori della Juve impegnati con le nazionali: Ronaldo, Chiellini, Bonucci, Bernardeschi, Ramsey… - ForzaJuveEN : RT @juventusfc: Le condizioni di @fbernardeschi : - ilbianconerocom : #Juve, lesione muscolare per #Bernardeschi: il comunicato e i tempi di recupero -