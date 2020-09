Jurassic World: Dominion, le foto dal set e le prime anticipazioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) La lavorazione di Jurassic World: Dominion, terzo capito della saga, sta proseguendo a Malta. Infatti, dopo lo stop causato dalla pandemia di Coronavirus, adesso si stanno riprendendo i lavori lasciati in sospeso. La data prevista per l’uscita, almeno negli Stati Uniti, è quella dell’11 giugno 2021. Il tempo è tanto, ma anche il lavoro da fare non è poco. Lo dimostrano, infatti, le foto dal set che sono state diffuse su Internet di recente. Su Twitter, infatti, l’account Jurassic World Fandom ha diffuso due immagini, che vi lasciamo qui sotto. La prima mostra la testa di un dinosauro, la quale probabilmente verrà presa come esempio per la creazione di quello che vedremo nella pellicola. Nella seconda, invece, alcuni membri della troupe ... Leggi su tutto.tv

