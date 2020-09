Jorge Messi: «Difficile che Leo rimanga al Barcellona, non c’è niente con il City» – VIDEO (Di mercoledì 2 settembre 2020) Jorge Messi, padre e agente del capitano del Barcellona, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sul futuro del figlio Jorge Messi, padre e agente del capitano del Barcellona, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai giornalisti presenti sul futuro del figlio. Queste le sue parole in vista dell’atteso incontro con Bartomeu. «Se Messi lascerà il Barcellona? Non lo so. È Difficile che rimanga. City una buona opzione? Non lo so, non c’è niente. Se ho parlato con Guardiola? No, non ho parlato con lui e non ho parlato con nessuno. Come vedo il futuro di Messi al Barcellona? ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Jorge #Messi sbarca a #Barcellona: oggi l'incontro con #Bartomeu - tuttosport : Jorge #Messi arriva a #Barcellona: incontro con #Bartomeu per definire l'addio ?? - marcoconterio : ???? Jorge #Messi è a Manchester per il trasferimento di Lionel Messi al #MCFC. @TuttoMercatoWeb - GianluVisco : RT @TMW_radio: ?? ULTIM’ORA MERCATO ?? Jorge #Messi è appena arrivato a #Barcellona per incontrare #Bartomeu: 'E' difficile che Leo resti al… - BeppeMarottaMa1 : RT @TMW_radio: ?? ULTIM’ORA MERCATO ?? Jorge #Messi è appena arrivato a #Barcellona per incontrare #Bartomeu: 'E' difficile che Leo resti al… -