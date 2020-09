Joe Formaggio: il candidato di Fratelli D’Italia ha usato il marchio del Grana Padano senza permesso? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Joe Formaggio, già sindaco di Albettone e candidato alle Regionali in Veneto con Fratelli D’Italia ha preceduto di un mese la Lega nell’usare un marchio commerciale anche se quasi nessuno se ne era accorto. A luglio aveva pubblicato su Facebook un invito a votarlo con una foto con il Grana Padano e dei meloni: La cosa non ha avuto grande successo visto che nessuno lo ha notato. Ma, dopo la storia dei Ringo della Lega, Vladimir Luxuria ha messo in evidenza l’immagine chiedendo al consorzio Grana Padano Dop se ne fosse a conoscenza e se Formaggio avesse l’autorizzazione: Sempre Joe Formaggio candidato alle #regionali2020 in #Veneto si candida con la Meloni e sulla sua ... Leggi su nextquotidiano

Joe Formaggio, già sindaco di Albettone e candidato alle Regionali in Veneto con Fratelli D’Italia ha preceduto di un mese la Lega nell’usare un marchio commerciale anche se quasi nessuno se ne era ...

