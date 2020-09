Jimmy Connors: il 2 settembre 1952 nasce l’indomito gladiatore del tennis (Di mercoledì 2 settembre 2020) Grinta da vendere, personalità spiccata e una dote innata da assoluto combattente. Sono state queste probabilmente le armi segrete che hanno consentito a Jimmy Connors, nato il 2 settembre 1952 a Belleville, negli Stati Uniti, di avere una lunghissima carriera di 26 anni, dal 1970 al 1996, costellata da notevoli successi e anche qualche scivolone, inevitabile comunque in un lasso di tempo così ampio. Ha attraversato quattro generazioni del tennis sempre da protagonista, passando dal periodo d’oro di Laver a quello di Agassi. Jimbo comincia a farsi notare dal grande pubblico nel 1974. In quella stagione, infatti, conquista tre Grandi Slam su quattro. Al quarto torneo, il Roland Garros, non può partecipare per delle incomprensioni burocratiche ed è un vero peccato ... Leggi su sport.periodicodaily

