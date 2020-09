Jackie: il film con Natalie Portman stasera su Rai Movie in seconda serata (Di mercoledì 2 settembre 2020) stasera su Rai Movie, in seconda serata alle 23:15, arriva Natalie Portman in Jackie, ritratto della first lady Jacqueline Kennedy ad opera di Pablo Larraín. Natalie Portman e la sua Jacqueline Kennedy protagoniste stasera su Rai Movie, alle 23:15, con Jackie, il biopic diretto nel 2016 da Pablo Larraín, presentato in quell'anno a Venezia e vincitore del Premio Osella per la migliore sceneggiatura. Jaqueline Kennedy, per tutti "Jackie", ha solo 34 anni quando JFK viene eletto Presidente degli Stati Uniti. Elegante, raffinata e imperscrutabile, la First Lady si impone immediatamente come icona globale, soprattutto per il suo gusto nella moda, ... Leggi su movieplayer

