Italia Under 21, Nicolato: “Contro la Slovenia sarà una squadra rivoluzionata” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Contro la Slovenia sara’ una squadra rivoluzionata, dobbiamo costruire qualcosa di nuovo con giocatori nuovi. Sicuramente ci metteranno in difficolta’ perche sono tanti, ma in questo momento ci serve capire, vedere”. Queste le dichiarazioni del tecnico della nazionale Italiana Under 21, Paolo Nicolato in vista dei prossimi impegni degli azzurrini contro Slovenia, amichevole in programma domani alle 17:30 allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro, e Svezia, gara valida per le qualificazioni europee prevista l’8 settembre alle ore 18.30 a Kalmar. “Coronavirus? Non e’ un periodo facile, ci sono situazioni nuove che non vorremmo vivere ma dobbiamo adattarci. Anche queste sono opportunita’ di crescita – ha ... Leggi su sportface

sportface2016 : #ItaliaUnder21, #Nicolato: 'Dobbiamo costruire qualcosa di nuovo con giocatori nuovi' - ilmessaggeroit : Focolaio Iin un'azienda di carni: positivi al Covid 24 dipendenti, tutti asintomatici e under 50 - TiempodeVuelta : RT @giroditaliau23: ????? ?? È partita la tappa 5 del Giro d'Italia Under 23 da Marostica a Rosà | ????? ?? Stage 5 of the #GirodItaliaU23 fro… - MiriEchelon : Domani la prendo in saccoccia perché passa il giro d'Italia under 23 e rimarrò bloccata?????? - Manolo_Saiz : RT @giroditaliau23: ????? ?? È partita la tappa 5 del Giro d'Italia Under 23 da Marostica a Rosà | ????? ?? Stage 5 of the #GirodItaliaU23 fro… -