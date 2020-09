Italia, tutto il gruppo squadra a Coverciano negativo al secondo giro di tamponi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo quelli effettuati sabato sera all'arrivo a Coverciano, gli azzurri si sono sottoposti oggi ad un nuovo tampone. Leggi su tuttonapoli

robersperanza : Da oggi 1 settembre 2020 nessuno in Italia pagherà più il superticket. È una battaglia vinta, perché la salute vie… - nzingaretti : Ci sono personaggi che organizzano manifestazioni di rifiuto dell'esistenza del Covid. Negazionisti che offendono… - Sport_Mediaset : #Milan, tutto fatto per #BrahimDiaz: è atteso in Italia. Rossoneri scatenati sul mercato: affare chiuso con il… - GuidiClelia : RT @Matteo07294851: È durato tutto una settimana.prostitute,soldi,droda, violenze e poi tutto oscurato dai media.Qualcuno ha mandato una le… - rspinazze : RT @ombrysan: Lampedusa, clandestine vengono a partorire in Italia: “E’ tutto gratis” -