Italia, Immobile: “Scarpa d’Oro enorme soddisfazione, farò bene anche in nazionale. Rinvio Europeo? Ecco i vantaggi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Scarpa d'Oro, che enorme soddisfazione.VIDEO Italia, Locatelli sull’interesse della Juventus: “Un sogno. E su Pirlo…”Così Ciro Immobile, attaccante della Lazio che dopo quattordici anni ha riportato il prestigioso trofeo dei cannonieri europei in Italia. Il capocannoniere della scorsa stagione di Serie A è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale Italiana a Coverciano, che si sta preparando in vista dei prossimi incontri di Nations League agli ordini del C.t. Roberto Mancini. Inoltre, nell'estate del 2021, l'Italia dovrà anche disputare l'Europeo itinerante, per il quale - prima dell'emergenza Coronavirus - sembrava essere ... Leggi su mediagol

DiMarzio : 'Il mio trofeo motivo d'orgoglio per tutti gli #italiani' - Mediagol : Italia, Immobile: “Scarpa d’Oro enorme soddisfazione, farò bene anche in nazionale. Rinvio Europeo? Ecco i vantaggi” - Mediagol : Italia, Immobile: 'Scarpa d'Oro enorme soddisfazione, farò bene anche in nazionale. Rinvio Europeo? Ecco i vantaggi… - amsicora27 : RT @DiMarzio: 'Il mio trofeo motivo d'orgoglio per tutti gli #italiani' - Colonna47 : @sscnapoli Gattuso umilia Meret. Ospina in porta ha sempre incassato 1/più reti. Non copre lo specchio della parta… -