Italia, Bernardeschi lascia il ritiro per risentimento muscolare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo quanto riferisce Sky Sport, il centrocampista della Juventus, Federico Bernardeschi, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano. Ha accusato un risentimento muscolare e non potrà essere disponibile per le partite contro Bosnia e Olanda. Bernardeschi tornerà a disposizione della Juventus, suo club di appartenenza. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico bianconero. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

