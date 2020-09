Italia, Bernardeschi lascia il ritiro: niente Bosnia e Olanda per lui (Di mercoledì 2 settembre 2020) niente Bosnia e Olanda per Federico Bernardeschi. Il calciatore di Juventus e Nazionale saluta il ritiro dell’Italia per via di un problema muscolare e farà ritorno a Torino nelle prossime ore. Si candida così Chiesa per un posto da titolare tra i tre d’attacco insieme e Insigne e uno tra Immobile e Belotti (favorito il primo) per la gara di venerdì.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

