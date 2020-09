Ismea: raccolto pesche e nettarine in calo, ma ottima qualità (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Labitalia) - Poche, ma di ottima qualità. Con una flessione del 28%, la campagna produttiva italiana di pesche e nettarine del 2020 sarà ricordata come una delle più scarse di sempre, come spiega l'Ismea. Infatti, secondo l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, per trovare un raccolto analogo bisogna infatti tornare indietro di ben 25 anni. Ma anche l'offerta in Europa, ridotta quest'anno del 17%, è ai minimi storici. Sul calo dei raccolti, sottolinea l'Ismea nel report tendenze Frutta fresca, hanno inciso sia la riduzione delle superfici investite sia l'andamento climatico sfavorevole a causa di un inverno mite e seguito da gelate tardive di marzo e aprile. Dopo un biennio piuttosto negativo per la filiera, ... Leggi su iltempo

