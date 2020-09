Iron Harvest 1920+: pubblicato il trailer di lancio (Di mercoledì 2 settembre 2020) King Art Games ha pubblicato il trailer di lancio di Iron Harvest 1920+, il suo nuovo strategico in tempo reale ad ambientazione dieselpunk King Art Games, la software house dietro titoli come The Dwarves e The Book of Unwritten Tale, ha pubblicato il trailer di lancio di Iron Harvest 1920+. Il gioco sarà uno strategico in tempo reale ad ambientazione dieselpunk, ovvero quel particolare stile di fantascienza che combina l’uso di tecnologia retro collocate nel contesto della prima metà del XX secolo. Nel trailer di lancio Iron Harvest 1920+ mostra la potenza dei suoi mech ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Iron Harvest 1920+: pubblicato il trailer di lancio #DeepSilver #IronHarvest1920 #KingArtGames #tuttotek - GamingTalker : Iron Harvest per Epic Games Store rinviato, rimborsi per chi lo ha pre-ordinato - SMARTCDKEYS_IT : IRON HARVEST - 34.89 € Realtà alternativa 1920+, subito dopo la fine della Grande Guerra. Compaiono forze segrete c… - infoitscienza : Iron Harvest: il trailer di lancio introduce questo RTS Diesel Punk per PC - marino29b : RT @KochMedia_HQ: L'RTS è tornato - Iron Harvest è disponibile ora per PC! ?? Acquista ora! ?? -