Iraq: Macron arrivato a Baghdad (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - Baghdad, 02 SET - Il presidente francese Emmanuel Macron è atterrato stamane a Baghdad per la sua prima visita in Iraq. Quella di Macron, arrivato da Beirut, è la prima visita del leader di ... Leggi su corrieredellosport

Libano: Macron, se tutti mantengono le promesse premier Adib lavorerà bene

Parigi, 01 set 22:38 - (Agenzia Nova) - Se ognuno "mantiene la sua parola" il primo ministro francese, Mustafa Adib, "potrà fare le riforme per le quali si è impegnato". Lo ha detto il presidente fran ...

