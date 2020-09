Iran, solo 9 anni all’uomo che decapitò la figlia. Era delitto d’onore e la condanna lieve lo prova (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel mese di maggio 2020, l’Iran è stato scosso da un fatto di cronaca che aveva attirato l’attenzione e l’indignazione internazionale. Nella provincia di Gilan la notte del 21 maggio, una giovane ragazza di 14 anni Romina Ashfari venne decapitata da suo padre perché non aveva accettato la sua “relazione” con un uomo più grande di lei. Il padre, che in Iran è considerato il “guardiano” della figlia, aveva sporto denuncia e una volta convocata dalla polizia, la ragazzina aveva implorato il giudice di non rimandarla a casa perché sapeva che suo padre avrebbe tentato di ucciderla. Il padre più volte aveva chiesto anche a sua moglie di indurre Romina al suicidio, per avere disonorato la famiglia. Malgrado il temperamento violento del padre, ... Leggi su ilfattoquotidiano

I tentativi degli Stati Uniti di reintrodurre le sanzioni contro l'Iran al Consiglio di Sicurezza dell'Onu sono destinati a fallire. Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani durante una r ...

Agente Nightshade. Mosaico Iran

Mercy Contreras, meglio nota come Nightshade, è la protagonista di Agente Nightshade. Mosaico Iran (Mondadori, 2020). È cresciuta in un ambiente che non definirei propriamente familiare, allevata a pa ...

