Io e te, Santino Fiorillo ruba il cuore di un noto agente della tv (Di mercoledì 2 settembre 2020) Io e Te, noto programma televisivo di Pierluigi Diaco, continua ad attirare l’attenzione. Il 4 settembre è prevista la chiusura del talk show per dei casi di covid-19, ma nonostante questo il programma è di nuovo sotto i riflettori per un gossip succulento. Tra le pagine di Dagospia si legge che un noto agente televisivo ha lasciato sua moglie perché si è invaghito di Santino Fiorillo, ospite fisso e protagonista di Io e Te. Leggi anche >> Fabrizia De Andrè Instagram, in punta di piedi leggiadra e delicata: «Bellezza al bagno!» Io e Te, noto agente lascia la moglie “A via Teulada si dice che un noto agente tv abbia lasciato la moglie perché si sarebbe follemente ... Leggi su urbanpost

