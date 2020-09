Io e Te: Agente tv lascia la moglie per Santino Fiorillo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Scoop a Io e Te. Secondo il sito Dagospia un Agente tv avrebbe lasciato la moglie dopo essersi follemente invaghito dell’ospite fisso di Diaco Santino Fiorillo Io e Te continua a destare scalpore. Questa volta Pierluigi Diaco, lo stravagante presentatore, non c’entra. Ad attirare l’attenzione sul programma un succulento scoop riportato dal sito Dagospia, secondo il quale un dirigente televisivo si sarebbe invaghito di Santino Fiorillo – ospite fisso di Io e Te – lasciando addirittura la moglie. Il noto esperto di gossip è ospite fisso del salotto di Rai1, che al momento è stato sospeso a causa di un positivo al coronavirus nel cast. La trasmissione probabilmente non ripartirà mai, ... Leggi su bloglive

