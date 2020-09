Inter, tutti negativi i tamponi: il 7 settembre il raduno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Buone notizie in casa Inter. Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi ai quali sono stati sottoposti ieri i giocatori dell’Inter. In particolare, Nainggolan, Dalbert, Radu, Vecino, Vaggianidis oggi ad Appiano potranno svolgere gli allenamenti individuali. Per l’Intera squadra agli ordini del tecnico Antonio Conte il 7 settembre è in programma il raduno per iniziare ufficialmente la nuova stagione. Leggi su sportface

