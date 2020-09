Inter, Skriniar: “Dispiaciuto per il finale di stagione, ma non ho intenzione di lasciare Milano” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il difensore dell’Inter Milan Skriniar, in occasione della premiazione come miglior calciatore slovacco del 2019, ha fatto chiarezza sul suo futuro alla stampa locale: “Sono legato all’Inter da un contratto di altri tre anni e sono ancora un giocatore dei nerazzurri. Conte mi vuole a Milano e io do sempre il massimo in allenamento: per quale motivo dovrei lasciare l’Inter? Il mister schiera la miglior formazione per il bene della squadra e non per lasciare scontenti noi giocatori. Mi è dispiaciuto giocare poco nel finale della scorsa stagione, ma capisco la scelta dell’allenatore di non cambiare i titolari visto che prendevamo pochi gol” ha concluso Skriniar. Leggi su sportface

