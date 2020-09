Inter, senti Eriksen: “Ero abituato ad essere titolare. Spero di ripartire da zero nella nuova stagione…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dal ritiro della Nazionale danese, Christian Eriksen torna a parlare anche di Inter e della sua voglia di essere protagonista con la squadra nerazzurra. Ai microfoni di DR Sporten, il centrocampista ex Tottenham ha le idee chiare su cosa vuole per la prossima annata.Eriksen: "Spero di ripartire da zero"caption id="attachment 926979" align="alignnone" width="594" Eriksen (getty images)/caption"Ora c'è stata un po' di vacanza, poi la Nazionale, ma non ho davvero indicazioni su come andrà nel club quando tornerò", ha detto Eriksen riguardo alle aspettative per la prossima annata. "Spero di tornare e ripartire da zero come tutti. Ma come sempre bisogna vedere cosa pensa ... Leggi su itasportpress

“Ora c’è stata un po’ di vacanza, poi la Nazionale, ma non ho davvero indicazioni su come andrà nel club quando tornerò”, ha detto Eriksen riguardo alle aspettative per la prossima annata. “Spero di t ...

Eriksen a DR Sporten: "Sono felice all'Inter, Io titolare? Dipende da Conte"

Direttamente dal ritiro della nazionale danese Christian Eriksen ha rilasciato delle dichiarazioni a DR Sporten, da Conte fino a passare per il calcio italiano il centrocampista nerazzurro non si sott ...

