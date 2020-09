Inter, la rivoluzione parte dai giovani: depositati in Lega già tre contratti (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’apparente immobilismo dell’Inter nel calciomercato estivo nasconde invece un certo fervore per quanto riguarda la linea green da sempre predicata dai dirigenti nerazzurri. Costruire il proprio futuro allevando piccoli talenti è il mantra che da sempre Marotta difende come unica via per l’autosussistenza. Ecco perché, dopo i contratti di Hakimi e Sensi regolarmente depositati in … L'articolo Inter, la rivoluzione parte dai giovani: depositati in Lega già tre contratti Leggi su dailynews24

internewsit : Kolarov-Inter, i tre grandi pro: garanzia Conte. Rivoluzione tecnica e fisica - - passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, rivoluzione a centrocampo: l’idea di Conte per vincere subito -… - passione_inter : GdS - Inter, la rivoluzione passa dalle cessioni. Poi l'assalto a Kanté, sullo sfondo Thomas -… - FrancescoSessa_ : RT @Eurosport_IT: Rivoluzione Inter, #Brozovic e #Skriniar ai saluti? ?? #Calciomercato | #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rivoluzione Inter, Antonio Conte avrà Kolarov dalla Roma. Rivoluzione a centrocampo: Vidal e Veretout? Liberoquotidiano.it Calciomercato: è Derby d’Italia per il “Pistolero”, Suarez conteso tra Juve e Inter

Un Pistolero per due. Luis Suarez sta diventando il sogno, neanche tanto segreto, di tutte le big d’Europa. Ma se prima, l’ormai ex numero 9 del Barcellona, sembrava inarrivabile, con la rivoluzione i ...

Calciomercato Roma, difesa da completare: proposta da 15 milioni

Calciomercato Roma, le imminenti uscite in difesa lasciano posti da colmare: il Feyenoord ha proposto a Roma e Napoli Marcos Senesi. La difesa della Roma sarà uno dei reparti più toccati in sede di ca ...

Un Pistolero per due. Luis Suarez sta diventando il sogno, neanche tanto segreto, di tutte le big d’Europa. Ma se prima, l’ormai ex numero 9 del Barcellona, sembrava inarrivabile, con la rivoluzione i ...Calciomercato Roma, le imminenti uscite in difesa lasciano posti da colmare: il Feyenoord ha proposto a Roma e Napoli Marcos Senesi. La difesa della Roma sarà uno dei reparti più toccati in sede di ca ...