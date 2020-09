Inter, la nuova terza maglia ricorda la Uefa ’98 di Ronaldo (FOTO) (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Inter indosserà una terza maglia molto particolare nel corso della stagione 2020/2021, la quale riporterà i tifosi al 1998, anno in cui i nerazzurri vinsero la Coppa Uefa con Ronaldo Nazario da Lima come protagonista. Di seguito uno dei primi scatti ufficiali della maglia scelta dalla società lombarda, che presenta righe grigie e nere, con sponsor (rigorosamente Pirelli) e icona Nike dorati. Leggi su sportface

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, nuova offerta per #Tonali - Inter : ??? | #INTERPODCAST Undici anni fa… la presentazione di un pezzo mancante del puzzle del Triplete ?? Rivivi la stor… - MatteoBarzaghi : Inter. Il giorno dopo l’incontro verità, Antonio Conte subito in sede per preparare la nuova stagione. Riunione di… - GIOVANN07645963 : RT @marifcinter: Le prime immagini ufficiali della nuova terza maglia dell'#Inter per la stagione 2020/2021. Maglia che dovrebbe essere lan… - amdimmb : RT @marifcinter: Le prime immagini ufficiali della nuova terza maglia dell'#Inter per la stagione 2020/2021. Maglia che dovrebbe essere lan… -