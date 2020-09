Inter-Juventus alla penultima Serie A, esce il calendario (Di mercoledì 2 settembre 2020) ubito battesimo importante per la Juventus di Pirlo che affrontera' alla seconda giornata la Roma di Fonseca e alla terza il Napoli di Gattuso. alla quarta giornata arriva il derby di Milano tra Inter e Milan mentre la stracittadina di Genova e' prevista alla sesta e quella di Torino alla decima. Il penultimo atto della stagione, forse decisivo per lo scudetto, sara' caratterizzato dal derby della capitale tra Lazio-Roma e il derby "d'Italia" tra Inter e Juve. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

