Inter, il calendario della Serie A 2020-2021: finale decisivo con Roma e Juventus (Di mercoledì 2 settembre 2020) calendario Inter Serie A 2020 2021 – È stato svelato oggi il calendario della Serie A 2020-21. L’Inter ripartirà dalle certezze della scorsa stagione in cui ha raggiunto il secondo posto in campionato e la finale di Europa League. Ripartirà da Conte, dopo la riconferma del tecnico sulla panchina nerazzurra in seguito all’incontro con Steven … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

