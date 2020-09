Inter, Cannavaro: “Conte non è scemo. Sa tenere tutti sulla corda” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Conte mica è scemo. Lui tiene tutti sulla corda, dirigenti compresi. Ma sa benissimo che il lavoro dell’ultima stagione è importante e ora si riparte con altri auspici. tutti ci auguriamo che Pirlo diventi un grande allenatore, ma di fatto oggi, pur restando la Juve più forte delle altre, le distanze si sono accorciate. Conte tutte queste cose le ha valutate e punta sul suo gruppo“. Queste le dichiarazioni di Fabio Cannavaro a proposito del momento dell’Inter ai microfoni della Gazzetta dello Sport. E sulla lotta Scudetto: “Presto per dirlo, col mercato aperto ancora un mese. Però l’Atalanta rimane una macchina da guerra: sintonia nelle scelte tecniche e una struttura di società collaudata, un ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Inter, le parole di #Cannavaro su #Conte - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Fabio Cannavaro: 'Scudetto? Difficile dire se sarà un discorso solo per Juve e Inter, mi piace il Napoli di… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Fabio Cannavaro: 'Scudetto? Difficile dire se sarà un discorso solo per Juve e Inter, mi piace il Napoli di… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Fabio Cannavaro: 'Scudetto? Difficile dire se sarà un discorso solo per Juve e Inter, mi piace il Napoli di… - napolimagazine : IL PARERE - Fabio Cannavaro: 'Scudetto? Difficile dire se sarà un discorso solo per Juve e Inter, mi piace il Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Cannavaro Cannavaro: "Conte via dall'Inter? Antonio non è scemo. Scudetto: nerazzurri, Juve e non solo" Fcinternews.it Cannavaro a Gazzetta: "Pirlo avrà bisogno di tempo per poter sbagliare. Su CR7, Dzeko e la lotta Scudetto..."

L’ex difensore della Juventus Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport commentando anche la scelta dei bianconeri di affidarsi ad Andrea Pirlo in panchina: “Andrea mi aveva p ...

Cannavaro: “La sfida di Pirlo, la rabbia di Conte, il peso di Ibra: sarà una super A”

Berlino, 9 luglio 2006, sul cerchio di centrocampo Pirlo si avvicina a uno scaramantico capitan Cannavaro che preferirebbe restar solo a vivere i rigori e gli sussurra: “Fabio ma se segna Grosso siamo ...

L’ex difensore della Juventus Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport commentando anche la scelta dei bianconeri di affidarsi ad Andrea Pirlo in panchina: “Andrea mi aveva p ...Berlino, 9 luglio 2006, sul cerchio di centrocampo Pirlo si avvicina a uno scaramantico capitan Cannavaro che preferirebbe restar solo a vivere i rigori e gli sussurra: “Fabio ma se segna Grosso siamo ...