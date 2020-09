Instagram Threads, il nuovo volto del social: cos’è, come funziona (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo i Reels, Mark Zuckerberg non ha intenzione di fermarsi: nasce Instagram Threads, un nuovo volto del noto social network Da quanto Mark Zuckerberg ha scoperto che Elon Musk è diventato più ricco di lui, gli è spuntato un diavolo per capello. Per restare in tema, però, è anche vero che l’imprenditore statunitense ne sa … L'articolo Instagram Threads, il nuovo volto del social: cos’è, come funziona proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

nomorebadvibess : ma che cazzo è sto THREADS di instagram - romantiquehaz : non ho capito cos’è threads di instagram - imfrancsxa : avete scaricato threads di instagram? #tiziaparty - patronusdylan : scusate ma che cazzo è threads su instagram - starxalee : ma cosa sarebbe questa app threads di instagram?? so confusa -