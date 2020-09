Inizio e finale soft, dall'ottava percorso insidioso: analisi (sulla carta) del calendario del Napoli (Di mercoledì 2 settembre 2020) La nuova stagione del Napoli, la prima con Gattuso alla guida dall'Inizio, partirà da Parma. La stessa squadra contro cui subentrò ad Ancelotti, rimediando una sconfitta balorda allo scadere su una palla persa in attacco. Leggi su tuttonapoli

WeAreTennisITA : Uno @janniksin che si è infortunato all'inizio del terzo set cede a Karen Khachanov solo al tiebreak del quinto. 3… - FedericoFerri : Questa sera in diretta su #SkySportFootball la finale di Champions League femminile tra Wolsfburg e Lione. Telecron… - tuttonapoli : Inizio e finale soft, dall'ottava percorso insidioso: analisi (sulla carta) del calendario del Napoli - stebillo : RT @MorroLuca1: Inizio molto tosto, partite in mezzo soft, finale tosto con Roma e Juve nelle ultime tre Nel complesso un calendario di me… - revivefromashes : Imparate che in programmi come iland dovete votare il vostro preferito dall'inizio alla fine. Dire 'è primo quindi… -