INIZIA IL RITIRO ESTIVO NEROVERDE A TARVISIO (Di mercoledì 2 settembre 2020) INIZIA oggi pomeriggio il RITIRO ESTIVO di TARVISIO. La Prima squadra, agli ordini di mister Tesser e del suo staff, si allenerà fino al 13 settembre al Polisportivo “Maurizio Siega” e alloggerà all’hotel Spartiacque di Camporosso. Il RITIRO ha il patrocinio del Comune di TARVISIO. La rosa NEROVERDE: PORTIERI: Giacomo Bindi, Marco Masut, Pietro Passador DIFENSORI: Alberto Barison, Alessandro Bassoli, Michele Camporese, Adam Chrzanowski, Daniel Semenzato, Mirko Stefani, Stefano Trentin, Alessandro Vogliacco, Luca Zanon CENTROCAMPISTI: Salvatore Burrai, Marco Cotali, Davide Gavazzi, Luca Magnino, Gianvito Misuraca, Simone Pasa, Paolo Pinto, Matteo Rossetti ATTACCANTI: Aldo Banse, Karlo Butic, Lucas Chiaretti, Patrick Ciurria, Simone ... Leggi su udine20

PordenoneFR : RT @PordenoneCalcio: DA OGGI IL RITIRO ESTIVO ?? ?? Tarvisio ?? 2-13 settembre ? Polisportivo 'Maurizio Siega' ??? Hotel Spartiacque La ro… - PordenoneCalcio : DA OGGI IL RITIRO ESTIVO ?? ?? Tarvisio ?? 2-13 settembre ? Polisportivo 'Maurizio Siega' ??? Hotel Spartiacque La… - Daniele91Nap : RT @sonoNAPnonITA: L'odio dei finti napoletani verso il nostro Capitano inizia dal ritiro. - CotroneoDanilo : RT @alexgiustocco: No raga ritiro tutto, ho scoperto che chigo inizia a giocare a calcio, non so se il cuore reggerà a sta notizia - alexgiustocco : No raga ritiro tutto, ho scoperto che chigo inizia a giocare a calcio, non so se il cuore reggerà a sta notizia -