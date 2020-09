Influenza, i medici di famiglia: “No alle vaccinazioni in farmacia, è un atto medico” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “I medici non ce la fanno a vaccinare? I farmacisti però non possono farlo. Questo perché l’anamnesi vaccinale, necessaria prima di fare materialmente il vaccino, è un atto medico. Non può essere delegato ad altri”. Lo chiarisce il segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti, rispondendo al presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi) che ha dichiarato alla stampa che è “impensabile che i medici di medicina generale riescano a dispensare in un mese 18 milioni di vaccini”. Per Scotti quello della vaccinazione in farmacia è “un falso messaggio che rischia di far apparire una categoria, la nostra, inefficiente (qualunque sia la ... Leggi su meteoweb.eu

