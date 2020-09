Infanzia, Europa sceglie Italia per progetto pilota Child Guarantee (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Europa ha scelto l’Italia per sviluppare uno dei progetti pilota per il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà minorile in previsione di un’apposita Raccomandazione nel 2021 sulla cosiddetta Child Guarantee. La decisione, comunicata alle ministre Catalfo e Bonetti dal Commissario Ue per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, riconosce il lavoro svolto durante la pandemia da Covid-19 a tutela del benessere delle bambine e dei bambini e individua nella realtà Italiana un primo laboratorio nella strutturazione della Child Guarantee, il programma europeo di investimenti mirati alle politiche per l’Infanzia. Il progetto pilota ... Leggi su quifinanza

