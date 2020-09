Industria, italia corre come USA e Cina (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’italia come gli Stati Uniti e la Cina. Per una volta il nostro Paese registra una ripresa produttiva al top in Europa e fra le più alte del mondo. L’indice Purchasing Managers Index di agosto ha raggiunto quota 53,1 punti esattamente come in Usa e a Pechino. È il quarto miglioramento di fila e il più alto dal giugno del 2018. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Piu_Europa : ++Una notizia che ha dell’incredibile ++ Su iniziativa di @luigidimaio, l’Italia ha conferito il titolo di Cavalier… - Linkiesta : I due sono Mikhail Vladimirovich Mishustin, dal 16 gennaio 2020 primo ministro della Federazione Russa, e Denis Val… - CorriereCitta : Industria, italia corre come USA e Cina - steobova : @bordoni_saker Quindi le sanzioni alla Russia vanno bene solo quando colpiscono i rapporti commerciali tra Russia e… - caterino_teresa : RT @Keynesblog: Auto: mercato Italia recupera in agosto, -0,43% vendite - Industria - -

Ultime Notizie dalla rete : Industria italia Industria Italia rialza la testa, accelera ai massimi da due anni Wall Street Italia Anna Foglietta: «Io madrina di Venezia Anno Zero»

Il discorso è pronto, lo ha scritto durante il mese di agosto, «limato parola per parola, nessuna è scelta a caso perché sento molto la responsabilità di aprire questa edizione della Mostra di Venezia ...

Ancor più di 700 mila tonnellate di olio di oliva giacenti in Spagna

Nonostante gli stock elevati gli operatori iberici sono ottimistici per una ripresa delle quotazioni. Gli industriali spagnoli però mantengono le loro giacenze particolarmente basse, così rimangono an ...

Il discorso è pronto, lo ha scritto durante il mese di agosto, «limato parola per parola, nessuna è scelta a caso perché sento molto la responsabilità di aprire questa edizione della Mostra di Venezia ...Nonostante gli stock elevati gli operatori iberici sono ottimistici per una ripresa delle quotazioni. Gli industriali spagnoli però mantengono le loro giacenze particolarmente basse, così rimangono an ...