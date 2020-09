India: avviati test ammissione college per milioni stundenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - NEW DELHI, 02 SET - avviati in tutta l'India gli esami di ammissione per i college di ingegneria, JEE, che coinvolgono 850 mila studenti in 600 località del Paese. I test, che termineranno il ... Leggi su corrieredellosport

CorriereQ : India: avviati test ammissione college per milioni stundenti - iconanews : India: avviati test ammissione college per milioni stundenti -

Ultime Notizie dalla rete : India avviati India: avviati test ammissione college per milioni stundenti La Prealpina India: avviati test ammissione college per milioni stundenti

NEW DELHI, 02 SET - Avviati in tutta l'India gli esami di ammissione per i college di ingegneria (JEE) che coinvolgono 850 mila studenti in 600 località del Paese. I test, che termineranno il 6 settem ...

Ieri 22 casi in provincia, 15 dalle vacanze. Sierologici agli insegnanti, già più di quattromila test

In provincia di Modena sono stati individuati 22 nuovi casi di Coronavirus. Su 22 casi 10 sono stati individuati al rientro dall’estero (2 India, 4 Albania, 2 Spagna e 2 Grecia), 4 fanno riferimento a ...

NEW DELHI, 02 SET - Avviati in tutta l'India gli esami di ammissione per i college di ingegneria (JEE) che coinvolgono 850 mila studenti in 600 località del Paese. I test, che termineranno il 6 settem ...In provincia di Modena sono stati individuati 22 nuovi casi di Coronavirus. Su 22 casi 10 sono stati individuati al rientro dall’estero (2 India, 4 Albania, 2 Spagna e 2 Grecia), 4 fanno riferimento a ...