Incubo Valentina Vignali: “Foto alle mie parti intime a Lipari, da denuncia” (Di giovedì 3 settembre 2020) Valentina Vignali ha divulgato una storia raccapricciante sul suo conto, inerente ad una vacanza recentemente attuata in Sicilia, precisamente a Lipari. Lo skipper della barca con la quale la sportiva ha raggiunto le Isole Eolie ha fotografato le sue parti intime, naturalmente nascondendo il proprio cellulare da Vignali e le sue amiche. Di seguito il racconto della cestista e modella, riportato dal sito Corriere.it: “Di fronte alle nostre richieste, ha inizialmente tentennato, poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo. Quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non ... Leggi su sportface

Valentina Vignali e la gita in barca "da incubo" alle Eolie: «Ma amo la Sicilia»

