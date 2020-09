Incidenti lavoro:colpito da montacarichi, morto quarantenne (Di mercoledì 2 settembre 2020) RENDE, 02 SET - Un uomo di 40 anni, del quale al momento non sono state rese note le generalità, è morto sul colpo a Cosenza in un incidente sul lavoro avvenuto a Rende. Il fatto è accaduto in una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Incidente sul lavoro a Rende, in provincia di Cosenza. Un 40enne stava installando un condizionatore in una villetta quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito in testa da un montacar ...Un uomo di 40 anni, del quale al momento non sono state rese note le generalità, è morto sul colpo a Cosenza in un incidente sul lavoro avvenuto a Rende. Il fatto è accaduto in una villetta di viale M ...