In Giappone il primo test di volo con pilota per SkyDrive, la macchina volante che decongestionerà le città del futuro (Di mercoledì 2 settembre 2020) SkyDrive ha volato in pubblico. Il volo di prova con pilota è stato effettuato nel centro Toyota, in Giappone, cuore pulsante dell’innovazione della casa automobilistica. Il velivolo ha effettuato un test durato circa quattro minuti, seguito dai tecnici a terra. Pensato per i contesti altamente urbanizzati, il velivolo è in una fase avanzata di sperimentazione e il primo volo con pilota porta il progetto a uno step successivo. L’idea è di arrivare alla commercializzazione entro il 2023, nel frattempo il progetto continuerà ad essere sviluppato. Il prossimo obiettivo, che verrà centrato entro la fine del 2020, è quello di ottenere ... Leggi su ilfattoquotidiano

