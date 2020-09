Immuni, l’esperto della task force: “Momento giusto per scaricarla. Già fermati molti focolai e in mille si sono potuti curare in anticipo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Torna a salire, in questi ultimi giorni, la curva dei download di Immuni. Complice l’aumento del numero di contagi registrati ad agosto. Siamo a 5,3 milioni, ossia il 14% dei cellulari che ci sono in Italia (38 milioni), percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni e chi non è in possesso di uno smartphone, per la grande maggioranza anziani. Esperti e rappresentanti del governo hanno invitato i cittadini a scaricare la app e, nelle ultime due settimane, il numero medio di download al giorno è cresciuto del 153% (fonte: stime Università di Pavia, Digita4good lab). Anche il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri è tornato a ribadire che Immuni “avrebbe potuto contribuire nei mesi estivi a limitare il rischio quotidiano di contrarre il virus” ... Leggi su ilfattoquotidiano

