Il tribunale internazionale: 'Inaccettabili le sanzioni Usa imposte ai nostri giudici' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il tribunale penale internazionale ha definito ''inaccetabili'' e ''senza precedenti'' le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti del procuratore capo della Corte Fatou Bensouda.

