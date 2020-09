Il Segreto anticipazioni: ALICIA, MATIAS e DAMIAN nei guai! (Di mercoledì 2 settembre 2020) Preoccupazioni e tensioni in arrivo per MATIAS Castañeda (Ivan Montes), ALICIA Urrutia (Roser Tapias) e l’operaio della fabbrica DAMIAN (Iñigo De La Iglesia) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto.Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: ZOE ha una… sorella?A causa della testimonianza di Pablo Centeno (Adrian Exposito), che dopo aver disertato l’esercito metterà le autorità sull’avviso riguardo un’imminente sommossa da parte dei sovversivi repubblicani, i tre personaggi si troveranno infatti ad avere grossi problemi con il sindacato dei lavoratori a cui appartengono. Scopriamo insieme per quale ragione. Il Segreto, news: MATIAS consigliere comunale insieme a Marta Solozabal e Iñigo ... Leggi su tvsoap

