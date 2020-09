Il Segreto, anticipazioni 4 settembre: Raimundo in cerca di Francisca (Di mercoledì 2 settembre 2020) Raimundo continuerà le sue indagini per trovare sua moglie Francisca a Il Segreto. L’uomo come rivelano le anticipazioni inerenti la puntata in onda il 4 settembre, dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata si allontanerà in fretta e furia da Puente Viejo ed andrà in cerca della consorte. Nel frattempo, Onesimo otterrà da tutti la solidarietà per sfuggire a Gunther mentre Marta metterà al corrente Rosa di aver chiesto ad Adolfo di non cercarla più. Infine, Manuela sempre più sospettosa nei confronti di Carolina, la seguirà e scoprirà che Pablo è nascosto nella soffitta della villa. Il Segreto, trama 4 settembre: Raimundo va a ... Leggi su tutto.tv

