Il ritorno di Kit Harington dopo Il Trono di Spade, sarà nella seconda stagione di Criminal: Regno Unito su Netflix (trailer) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il ritorno di Kit Harington alla serialità, oltre un anno dopo la contestata conclusione della saga de Il Trono di Spade, avverrà in una veste completamente diversa: l’attore inglese debutta da protagonista della seconda stagione di Criminal: Regno Unito, il thriller di Netflix ambientato in una stanza degli interrogatori. Kit Harington è il richiamo principale del nuovo capitolo di questa serie antologica. Il primo video trailer di Netflix annuncia che il 16 settembre arrivano nel catalogo della piattaforma i quattro nuovi episodi della serie, che mantiene la stessa struttura narrativa peculiare della prima ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Kit Ritorno in aula, dal Ministero in arrivo per la Calabria oltre 153mila euro per kit e corredi didattici Il Lametino Il ritorno sui banchi di scuola ai tempi del Covid, stanziati per la Sicilia oltre 400 mila euro

Kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari per le ragazze e i ragazzi meno abbienti. Sono tutti materiali che potranno esser ...

Veepee festeggia il ritorno a scuola con le mamme influencer

Tornare dalle vacanze vuol dire riprendere i ritmi quotidiani, lasciandosi alle spalle la libertà e l’energia che la stagione estiva porta con sé. Compresi orari e abitudini diversi e tante eccezioni ...

