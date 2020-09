Il rammarico di Maradona: “Il Napoli non ricorda i risultati che ci resero grandi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Diego Armando Maradona, nel giorno del trentennale, ha ricordato l’ultimo trionfo del suo Napoli. Parliamo della Supercoppa del 1990, vinta ai danni della Juventus. “Sono ancora in tempo – scrive Diego poco prima della mezzanotte – . Oggi è il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la Juventus per 5-1″. “Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi – racconta il Pibe De Oro sui social con un velo di rammarico -. Lo dico per me e per i miei compagni, che scrissero la storia del mio amato Napoli”. Di seguito la formazione che sfidò i bianconeri nella ... Leggi su anteprima24

