"Il peggior populista d'Italia, dieci volte meglio Fitto". Un Calenda devastante: Emiliano massacrato, gode il centrodestra (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non è una novità il fatto che Carlo Calenda attacchi in modo durissimo Michele Emiliano, candidato del Pd alla regione Puglia, dove ora inseguirebbe Raffaele Fitto, lo sfidante di centrodestra dato di poco in avanti nei sondaggi. E l'ultimo attacco di Calenda ad Emiliano è piovuto a In Onda, il programma di La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, nella puntata di martedì 1 settembre. "Fitto è dieci volte meglio di Emiliano", ha tagliato corto Calenda, sparando ad alzo zero. E ancora: "Emiliano è il peggior populista che gira per l'Italia". Doppia cannonata, insomma, da ... Leggi su liberoquotidiano

