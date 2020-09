Il Paradiso delle Signore, anticipazioni nuove puntate: Clelia sputa il rospo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Imperdibili le nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore. Luciano è ancora convinto che i soldi necessari per far operare Federico gli siano stati prestati da Clelia, senza sapere che in realtà la Calligaris e Silvia, sebbene rivali, si sono messe d’accordo. Presto, la verità verrà a galla e non piacerà affatto al ragioniere. Nel frattempo, Federico non è intenzionato a perdonare Gabriella, nonostante Silvia e Luciano abbiano provato a fargli cambiare idea. Tutto è pronto per la festa per Primo Maggio. Laura ha avuto un’idea magnifica per allestire al meglio Il Paradiso delle Signore e con l’aiuto di Agnese, il grande magazzino è ora addobbato con ... Leggi su kontrokultura

