Il Papa: 'Dalla pandemia si esce migliori solo se si agisce insieme' (Di mercoledì 2 settembre 2020) La pandemia di coronavirus "ha evidenziato la nostra interdipendenza: siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene". A indicarlo è stato Papa Francesco nella prima udienza in ...

