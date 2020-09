Il padre di Messi a Barcellona. Il club mette Leo nella locandina per la presentazione della nuova maglia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Caso Messi, il padre del calciatore a Barcellona per incontrare il presidente Bartomeu. Intanto il club presenta la nuova maglia, con la Pulce in primo piano… Jorge Messi, padre di Leo, è arrivato a Barcellona dove probabilmente incontrerà il presidente del club blau-grana Josep Maria Bartomeu. E inevitabilmente si parlerà del futuro della Pulce. Intanto il colpo di scena arriva dalle pagine social del club, dove campeggia in primo piano l’immagine del campione argentino nella locandina per la presentazione della nuova maglia. Il ... Leggi su newsmondo

