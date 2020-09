Il nuovo consigliere alla salute di Trump è un nemico giurato di mascherine e lockdown (Di mercoledì 2 settembre 2020) (foto: Nicholas Kamm/Afp/Getty Images)Il presidente Donald Trump ha contestato a lungo la strategia di contenimento dell’epidemia negli Stati Uniti messa in campo dal dottor Anthony Fauci, immunologo a capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, e dalla dottoressa Deborah Birx, coordinatrice della task force della Casa Bianca contro il coronavirus. Dopo mesi di scontri, il commander-in-chief ha deciso infine di avvalersi dell’aiuto di un nuovo consigliere alla salute più incline a sposare le sue idee. Si tratta del dottor Scott Atlas, radiologo e senior fellow della Hoover Institution dell’università di Stanford. Nonostante non sia un epidemiologo o un esperto di malattie infettive, Trump ha deciso di ... Leggi su wired

ClaudiaModelMgt : RT @RadioRadioWeb: “In questo momento siamo ricattati: ‘se non tenete la #mascherina come diciamo noi arriverà un nuovo #lockdown’: questa… - daniele19921 : RT @RadioRadioWeb: “In questo momento siamo ricattati: ‘se non tenete la #mascherina come diciamo noi arriverà un nuovo #lockdown’: questa… - Ale79Friul : RT @RadioRadioWeb: “In questo momento siamo ricattati: ‘se non tenete la #mascherina come diciamo noi arriverà un nuovo #lockdown’: questa… - BarillariDav : RT @RadioRadioWeb: “In questo momento siamo ricattati: ‘se non tenete la #mascherina come diciamo noi arriverà un nuovo #lockdown’: questa… - AndreaCilento : RT @RadioRadioWeb: “In questo momento siamo ricattati: ‘se non tenete la #mascherina come diciamo noi arriverà un nuovo #lockdown’: questa… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo consigliere A Petralia Soprana un nuovo assessore e un nuovo consigliere comunale Madonie Press Regionali 2020: Luigi Sappa lanciato verso il consiglio regionale. “Per togliere la nostra provincia da un isolamento insopportabile”

A Villa Nobel a Sanremo, davanti ad oltre duecento persone, ha fatto chiaramente capire il suo peso politico e di competenze. E molto probabilmente sarà lui, Luigi Sappa, uno dei prossimi consiglieri ...

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 2 settembre, bollettino ufficiale

Sono 117 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.134 tamponi analizzati. Di questi, 39 sono viaggiatori (29 provenienti dalla Sardegna, e 10 da Paesi esteri ...

A Villa Nobel a Sanremo, davanti ad oltre duecento persone, ha fatto chiaramente capire il suo peso politico e di competenze. E molto probabilmente sarà lui, Luigi Sappa, uno dei prossimi consiglieri ...Sono 117 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.134 tamponi analizzati. Di questi, 39 sono viaggiatori (29 provenienti dalla Sardegna, e 10 da Paesi esteri ...