Il nuovo album di Lana Del Rey sta arrivando, Let Me Love You Like a Woman sarà il primo singolo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Era atteso dai fan per il 5 settembre, ma probabilmente il nuovo album di Lana Del Rey arriverà entro la fine del mese: Chemtrails Over the Country Club, settimo disco in studio della sua carriera, è ormai in dirittura d’arrivo, mentre la cantautrice è impegnata a pieno ritmo nelle riprese del video che accompagnerà la title-track. Per ora Lana del Rey si limita ad annunciare un “coming soon” per il successore di Norman Fucking Rockwell!, che è stato rilasciato appena un anno fa ed è stato un enorme successo di critica (nonostante sia stato ingiustamente snobbato ai Grammy). Con molti brani già pronti da tempo, il nuovo album di Lana Del Rey è atteso per settembre 2020, come testimoniano i ... Leggi su optimagazine

Ricordami è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso, il brano anticipa l’uscita dell’album di debutto solista, previsto per l’inizio del 2021, al quale seguirà “Sulle Nuvole Tour” nei più impo ...

Qualche giorno fa ci sono stati i VMA 2020, i premi per i migliori video musicali, quest'anno in edizione "speciale" a causa delle restrizioni sanitarie dovute al covid, quindi senza pubblico. Le esib ...

Ricordami è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso, il brano anticipa l'uscita dell'album di debutto solista, previsto per l'inizio del 2021, al quale seguirà "Sulle Nuvole Tour" nei più impo ...

Qualche giorno fa ci sono stati i VMA 2020, i premi per i migliori video musicali, quest'anno in edizione "speciale" a causa delle restrizioni sanitarie dovute al covid, quindi senza pubblico. Le esib ...